Latina, tenta di rapinare una donna della borsa, lei reagisce. L’uomo è stato arrestato

LATINA – Un algerino di 54 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Latina per il reato di tentata rapina. L’uomo ha avvicinato in strada una 35enne e dopo averla minacciata ha cercato di sottrarle la borsa. La sua vittima ha opposto resistenza, costringendolo alla fuga a piedi. In pochi minuti i militari hanno rintracciato e bloccato lo straniero, ora in attesa del processo per direttissima.

Ad Aprilia invece un 36enne non ha rispettato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari e per tale motivo è finito agli arresti domiciliari. L’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato raggiunto da una nuova misura del Tribunale di Latina dopo che la precedente è stata ritenuta inefficace.