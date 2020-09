Shares

LATINA – Roma – Latina, nuovo ospedale e ristrutturazioni con il super bonus, sono questi i temi trattati questa mattina negli studi di Radio Immagine con il presidente dell’Ance di Latina, Pierantonio Palluzzi. Opere che servono non solo allo sviluppo dell’economia del paese, ma anche per le aziende edili che in questi ultimi 10 anni hanno perso migliaia di posti di lavoro soffrendo una crisi che si è accentuata con il Coronavirus.

