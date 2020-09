L’evento del Fai per la raccolta firme in favore del Monastero delle Clarisse

Shares

SEZZE – È il secondo luogo del cuore più votato nel Lazio. È emotivamente legato alla memoria, alle emozioni, alla vita di chi lo ha frequentato fin da bambino. È posto al centro del tessuto urbano più antico di Sezze.

E merita di essere salvato con un semplice voto: per questo la Delegazione Fai di Latina, in collaborazione con Valore Paese e con il patrocinio del Comune di Sezze, ha organizzato una “Serata Fai d’estate” per il prossimo sabato 12 settembre. Per riallacciare i fili della memoria al presente, eccezionalmente sarà possibile visitare la cappella di questo grande complesso architettonico risalente al 1500, chiuso al pubblico da circa 30 anni, grazie ai giovani apprendisti Ciceroni della Delegazione di Latina che attenderanno i visitatori in piazza dei Leoni a partire dalle ore 16:30.

Fitto e vario il calendario degli impegni: Dalle ore 15:00 in piazza De Magistris saranno esposte delle auto d’epoca in collaborazione con la Pro loco di Ostia, mentre dalle ore 16:30 in piazza dei Leoni i volontari del Fai saranno a disposizione per la raccolta firme. Dalle ore 17:00, per la prima volta dopo la lunga chiusura dovuta al Covid, aprirà nuovamente al pubblico l’Antiquarium. A coadiuvare le visite presso le sale dello storico museo lepino la direttrice, Dott.ssa Elisabetta Bruckner. Alle ore 18:30 presso l’Auditorium San Michele Arcangelo, saranno illustrate storia ed identità del monastero grazie al contributo del professor Zaccheo, profondo conoscitore delle vicende del complesso. Interverranno inoltre il Presidente della Provincia, Carlo Medici, il quale effettuerà anche la visita con gli apprendisti Ciceroni, il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, la Capo delegazione del Fai di Latina, Dott.ssa Gilda Iadicicco.