“Mancino Naturale”, il 12 e 13 settembre casting a Latina

LATINA – Per nuovo Film per il cinema dal titolo ‘MANCINO NATURALE’ prodotto dalla Emma Film per la regia di Salvatore Allocca, la Romanacasting ricerca principalmente su LATINA e PROVINCIA le seguenti figure per svolgere ruolo di figurazione/figurazione speciale: UOMINI E DONNE DI ETA COMPRESA DAI 18 ANNI AI 75 ANNI. Il Casting si svolgerà SABATO 12 e DOMENICA 13 SETTEMBRE dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, presso la sede della LATINA FILM COMMISSION in Strada statale monti lepini presso Expo latina. Dato il periodo di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, tutti i candidati che si presenteranno al casting dovranno venire muniti di mascherine e dovranno rispettare il distanziamento sociale imposto dal DPCM.

-Chiediamo a tutti i candidati di presentarsi al casting muniti di fotocopia del documento carta d identita e codice fiscale,per le persone extracomunitarie dovranno portare con se,fotocopia del permesso di soggiorno non scaduto ed un documento d identità.

-Purtroppo le persone che prestano lavoro presso la Pubblica Amministrazione non potranno partecipare al casting.

-Tutte le figurazioni che saranno selezionate,nei giorni di riprese saranno regolarmente retribuite secondo il CCNL.

-Per tutti coloro che non potranno presentarsi al Casting del 12 e 13 settembre possono inviare due foto professionali una intera ed un primo piano e tutti i dati fisici ed anagrafici alla seguente mail: mena.romanacasting@gmail.com

Si cercano inoltre RAGAZZI E RAGAZZE DAI 10 AI 16 ANNI che se interessati dovranno mandare una foto intera e un primo piano con generalità AL NUMERO 3454418531 > AGENZIA PAOLA DRAGONE CON OGGETTO ‘CASTING LATINA’