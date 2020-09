Marco Fittella racconta l’Italia Green all’Hotel Fogliano di Latina

Shares

LATINA – Un libro per raccontare quante eccellenze ci sono in Italia in campo ambientale, economia circolare, gestione dei rifiuti, energie rinnovabili, mobilità elettrica, innovazione tecnologica. E’ “Italia Green”, pubblicato da RAI Libri (pp. 236, Euro 18) scritto dal giornalista del Tg1 e di Unomattina Marco Frittella che oggi pomeriggio lo racconta all’Hotel Fogliano.

«Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell’enorme risorsa che sono i rifiuti? Più dei tedeschi, pensate. E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza energetica e uso delle rinnovabili? C’è chi trova che si può fare un elegante tessuto dell’Italian Fashion con le bucce delle arance siciliane, o una vernice non tossica con le fave di cacao – spiega Frittella – Non è un libro sullo “strano ma vero”. Cerca invece di seguire le tracce di un cammino di concreto progresso ambientale, tecnologico, scientifico, sociale ed economico. Le aziende più impegnate nello sviluppo sostenibile sono anche le più dinamiche e spesso sono guidate da giovani e donne, in particolare nella nostra agricoltura, la più green e ricca del mondo».

Qui al microfono di Domenico Ippoliti

La presentazione è stata organizzata dalla casa editrice Lab DFG di Latina e dalla società di consulenza F&CA – Financial and Capital Advisor.