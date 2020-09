Mensa a km 0, incontro in Comune a Latina tra la Dussman e i produttori locali

Shares

Si è svolto questa mattina presso la Sala Calicchia del Comune di Latina un incontro organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione tra la ditta concessionaria della refezione scolastica “Dussman” e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei settori agroalimentare, artigianato e industria della provincia di Latina.

L’obiettivo era quello di creare un collegamento tra la ditta incaricata di gestire le mense scolastiche e i produttori locali. «Nonostante la pandemia che limita e caratterizza questo avvio di anno scolastico – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianmarco Proietti – non possiamo rinunciare alla ricerca costante della qualità dell’offerta educativa e didattica per i nostri ragazzi. La mensa è un ‘tempo scuola’ e riteniamo che la qualità del servizio mensa passi anche per la promozione dell’economia locale e quindi del km 0».

La “Dussman” si è impegnata a fornire un elenco dettagliato del fabbisogno che il Comune inoltrerà a tutte le organizzazioni di categoria. Queste ultime, poi, forniranno alla ditta l’offerta dei loro soci. L’Amministrazione si è inoltre impegnata a organizzare nelle scuole giornate a tema sul km 0 per il rilancio dei prodotti locali.

«Il lockdown – conclude l’Assessore Proietti – ha messo in ginocchio l’economia locale, vogliamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per rilanciare con intelligenza educativa il nostro territorio e le sue eccellenze».