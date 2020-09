Minaccia con il coltello dei giovani in piazza San Marco: denunciato a Latina

Shares

LATINA – Martedì notte, intorno alle 23:30, i poliziotti della Questura di Latina, dopo una segnalazione al 113, sono intervenuti in Via Cialdini dove era stata segnalata la presenza di un cittadino straniero armato di coltello che minacciava alcuni ragazzi. Lo stranieri è stato subito individuato e bloccato dalla Polizia e i giovani hanno spiegato che mentre si trovavano in piazza San Marco sono stati inseguiti e minacciati con il coltello dall’uomo, in evidente stato di ebrezza. Siccome privo di documenti è stato identificato grazie all’intervento della Scientifica per S.K., del 1997, cittadino indiano, pregiudicato, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Informato dei fatti il P.M. di turno, lo straniero è stato denunciato per “minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere” e, valutate le circostanze, il Questore di Latina ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.