Operazione antidroga dei Carabinieri di Gaeta

GAETA – I carabinieri di Gaeta, in collaborazione con i colleghi di Marano di Napoli, hanno messo a segno un’importante operazione antidroga arrestando un 20enne e una coppia di coniugi, un 31enne e una 28enne, tutti residenti in Campania. L’indagine, culminata questa mattina, era stata svolta dall’ottobre del 2019 allo scorso mese di febbraio con una serie di attività tecniche che avevano permesso di ricostruire ogni movimento: i tre acquistavano la merce a Napoli e la cedevano ad alcuni pusher di Gaeta, solitamente raggiunti a casa viaggiando insieme ai figli minorenni, per non destare sospetto. A gennaio il 31enne era già finito in manette per spaccio, mentre due mesi prima era stato denunciato per lo stesso reato il 20enne. Oggi sono stati trasferiti rispettivamente a Poggioreale e a Cassino, per la donna sono stati disposti invece i domiciliari. In tutto sono stati sequestrati quasi 74 grammi di cocaina, 5 di hascisc, circa 4 di crack e 55 di mannite.