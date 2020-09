Pontina bloccata in direzione Roma per un incidente a Pomezia

Shares

AGGIORNAMENTO – E’ stata riaperta al traffico la carreggiata al km 28,800 della Pontina dove questa mattina si è verificato un incidente. L’Anas ha provveduto a riaprire solo la corsia di sorpasso, mentre resta chiusa quella di marcia.

LATINA – Pontina bloccata all’altezza di Pomezia in direzione Roma, al km 28,800, per un incidente che si è verificato tra via dei Rutoli e Pomezia. Il traffico è deviato su via Naro, con rientro sulla Pontina su via Monte d’oro. al Momento si registrano lunghe code, anche più di 7 chilometri, verso la capitale, sul posto la Polizia stradale e l’Anas, per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.