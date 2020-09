Pregiudizio legato ai disturbi del peso: torna con questo tema Filmdipeso

Shares

LATINA – E’ stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa, la quarta edizione dello Short Film Festival, Filmdipeso che si terrà a Latina il 18 e 19 settembre presso il cinema Oxer e presso la Facoltà di Economia de La Sapienza. Sono sedici i cortometraggi in concorso provenienti otto dall’Italia e otto dal resto del mondo (Australia, Argentina, Usa e Francia).

Tema di questa edizione sarà il “weightbias”, cioè il peso visto nell’ottica del pregiudizio legato ai disturbi del peso, in eccesso o in difetto, “Perché il problema vero – ha detto il direttore scientifico del Festival Gianfranco Silecchia, direttore della Uoc di Chirurgia e Bariatric center di Latina – sono gli stereotipi che creano stigma sociale rispetto ai disturbi del peso e, per contro, l’assenza di un reale e concreto riconoscimento di questi ultimi come “malattia”.

“L’obesità è un problema di cui si parla da anni – ha spiegato Frida Leonetti, direttore della Uoc di Diabetologia del Goretti di Latina – e non si è riusciti ad avere ancora un’inversione di rotta. Contrastare è difficile e quindi aprire a mezzi nuovi di comunicazione è positivo perché si investono anche aspetti non solo fisici ma anche emotivi”.

Tra le novità di questa edizione, la presentazione del corto “Il peso del ricordo. La quarantena nel Polo Pontino”, commissionato dall’Università Sapienza per mandare a futura memoria i recenti difficili mesi di emergenza sanitaria. Il cortometraggio di 10 minuti circa, sarà proiettato sia venerdì 18 che sabato 19 settembre.

A raccontare come si svolgerà l’edizione numero 4 del Festiavl è stato il direttore artistico Stefano Cioffi

L’iniziativa “Filmdipeso” è promossa da Bariatric Center of Excellence della Sapienza Università di Roma Polo Pontino e dal Comune di Latina in collaborazione con Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – Safe Food Advocacy Europe con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson Medical SpA e Novo Nordisk.