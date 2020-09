Shares

LATINA – Sta per iniziare lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative che si sono svolte a Fondi e Terracina per apire chi sarà il nuovo sindaco.

Per il referendum invece valanga di sì anche a Latina e nella sua provincia per il taglio al numero dei parlamentari. La risposta affermativa al quesito referendario è stata a livello provinciale del 72, 41%, pari a 146.485 votanti, superando di un paio di punti il dato nazionale, mentre il “no” si è fermato al 27,59%.