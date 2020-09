Resta chiuso l’ufficio Mobilità del Comune di Latina

Shares

LATINA – Richiamate le precedenti comunicazioni si conferma il permanere delle criticità che non rendono possibile la riapertura al pubblico dell’Ufficio Mobilità al piano terra di via Cervone. A causa di un caso di positività Covid-19 di una dipendente in servizio presso l’Ufficio Mobilità sono stati attivati i necessari protocolli sanitari, previsti per legge, e successivamente, a seguito di una ispezione ASL è stata resa nota la necessità di provvedere ad effettuare dei lavori di adeguamento della struttura al fine che la medesima possa essere riaperta al pubblico; e’ stato, per tanto dato mandato al Servizio Decoro di attivarsi per le attività di competenza. Nelle more quindi dell’esecuzione dei necessari lavori per l’adeguamento della struttura, lo sportello preposto al rilascio delle tessere per le agevolazioni tariffarie resterà chiuso. Al fine quindi di poter garantire la possibilità agli utenti di fruire delle agevolazioni previste da questo Ente, gli stessi dovranno, in sostituzione delle predette tessere, esibire una “Autocertificazione” resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, corredata da documento di identità in corso di validità.

Per gli studenti minori, l’autocertificazione dovrà essere resa a cura dei genitori ed allegato il documento di identità dello studente e del dichiarante.

Sarà cura del Servizio informare gli utenti, attraverso il sito internet e apposite affissioni, della riapertura al pubblico per il rilascio delle tessere. Fino a quella data saranno da considerarsi valide le autocertificazioni.