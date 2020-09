Riprendiamo il largo, manifestazione in piazza del Popolo a Latina

Shares

LATINA – Si sta svolgendo in piazza del Popolo a Latina la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Borgo Grappa insieme ad altre associazioni di Latina, Noi & il Mascarello e il circolo subacqueo Astrea, per chiedere la riapertura temporanea del porto canale di Rio Martino, lato Latina. “Manifestiamo – spiega Francesca Cappuccilli, presidente del consorzio GB Nautico di Borgo Grappa – per dare un segnale molto forte. L’economia del borgo è in crisi e tutte le attività rischiano di chiudere quindi è necessaria, da parte del Comune una presa di posizione”. Oggi le associazioni chiedono al Comune di completare l’iter della richiesta in tempi certi “Per ridare ai pescatori e ai diportisti, ma anche a tutti gli esercenti la possibilità di ripartire. Ecco perché la manifestazione si chiama “Riprendiamo il largo”.