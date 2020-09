Riprendono le attività sportive di base. Pietrocini: “Tanto entusiasmo e in sicurezza”

Shares

LATINA – E’ arrivato settembre e molte società sportive pontine hanno ripreso le loro attività, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19. “Le società stanno dimostrando grande senso di responsabilità coinvolgendo le famiglie e i ragazzi nell’accompagnamento alla pratica sportiva che è fondamentale non solo a livello fisico ma anche sociale. E’ possibile tornare ad allenarsi, basta farlo in sicurezza”, spiega Giuseppe Pietrocini che è il responsabile provinciale della Figc per le attività di base.

Lo abbiamo intervistato questa mattina in diretta su Radio Immagine