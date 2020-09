Rubano un escavatore e un martello pneumatico a Latina: arrestati

Shares

LATINA – I Carabinieri della sezione operativa e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato, tre cittadini romeni rispettivamente un 29 enne, un 35 enne ed un 45 enne che, dopo aver divelto un lucchetto ed una catena del cancello di ingresso, si introducevano all’interno di un cantiere edile rubando un escavatore ed un martello pneumatico, del valore complessivo di 25 mila euro. La refurtiva era stata caricata su un carro attrezzi, anche questo rubato, ma il tempestivo intervento dei militari ha consentito di intercettare e bloccare i malviventi, recuperando la refurtiva. Gli arrestati sono stati trasferiti in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.