Scuola, a pochi giorni dall’avvio parla la dirigente del liceo classico Alighieri

LATINA – La scuola ripartirà il 24 settembre, ma alcune criticità permangono. I banchi per esempio, che non sono arrivati in tutte le scuole, l’edilizia scolastica e le classi pollaio che in quest’anno di emergenza Covid sono un grande problema da affrontare per il distanziamento sociale.

Di questo, ma anche di test sierologici per gli insegnanti, abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con la dirigente del Liceo Classico di Latina, Dante Alighieri, Eleonora Lofrese che però vuole essere positiva e chiude con un bell’augurio per i suoi studenti, docenti e personale Ata: “Speriamo di poter fare tutto l’anno in presenza”.

