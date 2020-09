Spaccio di stupefacenti, arrestato 36enne di Aprilia e un 43enne di Itri

Shares

APRILIA – I Carabinieri hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 36enne del posto trovato in possesso di 110 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

ITRI – Un 43enne di Itri è stato arrestato dai Carabinieri per aver ceduto a un trentenne una dose di eroina. Lo stupefacente è stato trovato poi in casa dell’arrestato, ma nel corso della perquisizione l’uomo era in compagnia di un 41enne che ha aggredito i militari opponendo resistenza. l’uomo è stato denunciato.