“Una storia di piccoli e grandi eroi”, la Diaphorà presenta la guida illustrata

LATINA – “Una storia di piccoli e grandi eroi” è il nome della guida illustrata su come vivere al meglio il mare e l’ambiente laziale nell’era Covid realizzata dalla Diaphorà con il contributo del Comune di Latina. La presentazione avverrà mercoledì 30 settembre, a Latina, presso la sede della Diaphorà. La guida illustrata, attraverso la storia di due fratelli, prova a raccontare il Covid 19 e l’ambiente dal punto di vista dei ragazzi.

Tommaso e Benedetta, i protagonisti del libro, si troveranno a combattere contro un microscopico nemico del mondo chiamato Virus e mostreranno ai loro amici come si possa diventare dei “supereroi” mettendo in atto dei semplici ma essenziali accorgimenti. Il linguaggio scelto dagli autori è prevalentemente visivo, in modo da poter rendere il racconto fruibile da tutti, in particolare dai bambini, dai ragazzi e dagli adulti con difficoltà intellettive. L’intento primario e più importante di questo libro, dunque, è quello di fornire un’informazione completa e adeguata anche e soprattutto alle fasce più deboli. Perché, da sempre, la paura si sconfigge con la conoscenza.

Nata nel 2002 da un gruppo di famiglie associate, la Diaphorà ha come desiderio quello di costruire un futuro migliore per i propri figli. Con il passare del tempo, è diventata su tutto il territorio provinciale un punto di riferimento per tutte le famiglie che vivono la disabilità in condizioni di solitudine e di emarginazione.