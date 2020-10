49 nuovi positivi in provincia. A Gaeta diversi militari contagiati

Shares

LATINA Ieri in provincia di Latina sono stati segnalati 49 contagi di Coronavirus, 39 dei quali con link familiare o derivanti da contatto di un caso già noto. Un altro caso è poi riferito al link di una palestra a Cisterna sul quale è in corso l’indagine epidemiologica. Dei positivi odierni, 12 riguardano il capoluogo, 11 Cisterna, 9 Aprilia, 8 Terracina. Altri contagiati sono a Cori, Sermoneta Formia, Sabaudia e Sonnino. I guariti sono 15 in più, per un totale di 714. Gli attuali positivi sono 1108, 999 di loro risultano trattati a domicilio.

Già ieri il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ha annunciato che oggi si troveranno sul bollettino 10 contagiati del posto

Nel Lazio, invece, si registrano 795 casi emersi da un totale record di quasi 20mila tamponi. La Regione ha annunciato anche 78 guariti e 5 decessi.