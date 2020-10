Arrestato a Latina marito e padre violento

Shares

LATINA – Nuovo arresto ieri nell’ambito dei reati contro la persona ed in particolare di quelli commessi contro i cosiddetti “soggetti deboli”, consumati in ambito intrafamiliare, nei confronti di donne e minori. Ieri sera, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato C.G., pregiudicato, di 63 anni, responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Dopo una segnalazione al 113 la Volante è intervenuta in una via del centro di Latina dove un uomo, in preda all’ira e armato di coltello, stava minacciando moglie e figlia. Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a riportare la calma e bloccare l’uomo, non nuovo a episodi simili . Nonostante l’intervento degli agenti l’uomo ha continuato a minacciare le donne e per questo è stato arrestato e associato alle camere di sicurezza della Questura di Latina in attesa del rito per direttissima che si terrà domani.