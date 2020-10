Aumentano i contagi a Latina, la Regione emana oggi le disposizioni per le restrizioni

Shares

APRILIA – “La Asl di Latina ha comunicato la sospensione temporanea delle accettazioni al pronto soccorso della struttura Città di Aprilia per procedere ai tamponi a tutti gli operatori e pazienti e per procedere alla sanificazione degli ambienti”, dopo la notizia di un positivo nella struttura. A renderlo noto è l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

E proprio la Regione è in pressing sulla provincia di Latina visto l’elevato numero di contagi. Lungo confronto anche ieri con le istituzioni pontine per cercare di trovare soluzioni in grado di arginare i contagi. Nessuna zona rossa sarà istituita al momento, ma sono probabili restrizioni su orari dei locali, che attualmente possono chiudere a mezzanotte e 45 durante la settimana e all’1:30 durante i week end. Sicuramente verranno stabilite nuove regole, se non lo stop per eventi e cerimonie. Al termine del vertice in prefettura si è deciso di ribadire la necessità di rispettare le regole anche se dalla Regione si chiede una linea più dura. Sicuramente si procederà con una via di mezzo e il provvedimento è atteso per la giornata di oggi.

Ieri sera il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha parlato delle restrizioni al microfono di Roberta Sottoriva

