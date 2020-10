Beniamino Maschietto è il sindaco di Fondi, ecco le sue prime parole

Shares

FONDI – “Sono felice e onorato di questa vittoria. Voglio ringraziare ogni singolo cittadino fondano e dire a tutti che rappresenterò ognuno di loro, la mia amministrazione sarà aperta a tutti e lavorerà in concerto con tutte le forze politiche per il bene di tutta la città. Ringrazio anche tutti i candidati al consiglio comunale delle sei liste che mi hanno sostenuto fin dall’inizio per la loro professionalità, serietà e competenza. Il mio ringraziamento più grande ed il mio sincero augurio va a tutti i consiglieri comunali per il grande ed importante lavoro che andremo a svolgere tutti insieme nei prossimi 5 anni”, sono le prime parole del nuovo primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto che al ballottaggio ha superato lo sfidante Luigi Parisella.

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente subito dopo l’elezione

