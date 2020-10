Camera di Commercio, oggi la votazione per la nomina del presidente

Shares

LATINA – Si voterà oggi per la nomina del primo presidente della nuova Camera di commercio di Frosinone – Latina, in questa nuova formazione nato dalla fusione delle due Camere, come voluto dalla legge Madia. Sfida all’ultimo voto tra il candidato di Frosinone, Marcello Pigliacelli, espressione di Unindustria, e il candidato pontino, Giovanni Acampora, proveniente dalla Confcommercio. Nelle prime due votazioni è richiesta una maggioranza di 22 voti su 33, quindi probabilmente non si avrà subito il nome del nuovo presidente ma bisognerà attendere la terza votazione che avverrà tra non meno di 15 giorni.

Al momento la Camera di Commercio è retta dal commissario Mauro Zappia.