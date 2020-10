Gravissimo dopo l’incidente sull’Appia, il papà cerca testimoni

Shares

LATINA – Cercano testimoni i famigliari di Andrea C., il ragazzo di Sermoneta che la sera del 29 settembre ha avuto un terribile incidente stradale sulla via Appia, all’altezza dell’incrocio con via Ninfina a Cisterna dove la sua 500 si è scontrata con un’altra auto. L’esito è stato pesantissimo e Andrea è ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale San Camillo di Roma, dove lotta per la vita.

Un impatto sul quale i Carabinieri stanno cercando di fare luce, e per il quale sarebbe fondamentale trovare testimoni oculari.

L’appello è lanciato dal papà, Gianluca che chiede a chi ha visto qualcosa di rivolgersi o ai Carabinieri di Cisterna, o a lui stesso al numero 338.8733982.

QUI L’APPELLO DI GIANLUCA