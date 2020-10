Coronavirus, ancora 29 positivi in provincia di Latina. 99 i ricoverati

Shares

LATINA – Ancora 29 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Latina, stesso numero registrato anche ieri. I numeri più alti li fanno registrati i comuni di Terracina (7 casi), Aprilia, Gaeta, Latina (6 casi ognuno), 2 Formia, 1 a Pontinia e Cori. L’indice di prevalenza supera i 27,08 casi ogni 10 mila abitanti. 99 i ricoverati al Goretti o in altre strutture ospedaliere della Regione, 740 degli 839 attualmente positivi sono invece trattati a domicilio.

Si ricorda che sono stati attivati nei Comuni di Aprilia e Priverno locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare. L’accesso al “drive in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima o tramite registrazione online utilizzando QR code oppure digitando il link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf