Covid-19, 138 nuovi casi in provincia di Latina

Shares

in aggiornamento

LATINA – Nella Asl di Latina sono centotrentotto (138) i nuovi casi di positività al Covid. Si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantuno i casi con link al cluster di una struttura sociale per anziani ad Itri dove è in corso l’indagine epidemiologica. A causa del virus sono morti anche due anziani uno di 88 anni ricoverato in una Rsa di Roma e un novantenne che era nella casa di riposo di Itri. Salgono a due i decessi nella struttura del centro aurunco.

Su circa 23mia tamponi nel Lazio si registrano oggi 1.687 nuovi positivi, 9 decessi, e 94 guariti.” Roma e il Lazio stanno tenendo anche se in un contesto di allerta massima e forte pressione sulla rete ospedaliera, che si sta rapidamente riorganizzando in funzione dell’ultimo decreto – commenta l’assessore D’Amato – . Il bando straordinario di reclutamento personale medico in quiescenza necessario perché in tutta Italia sono carenti alcune specializzazioni a partire da quella di anestesia e rianimazione”. Sono 21405 gli attuali positivi nel Lazio.