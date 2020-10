Covid-19, ottobre parte con 24 nuovi positivi in provincia di Latina

Shares

LATINA – Si terrà oggi un nuovo incontro in prefettura a Latina sul tema del Coronavirus sopratutto visto l’innalzamento di casi di queste ultime settimane. E la giornata di oggi non è da meno. Sono 24 i nuovi positivi registrati dalla Asl di cui 7 ad Aprilia, che rimane uno dei comuni più attenzionati insieme al capoluogo che ne conta oggi 5, 2 a Cisterna, Roccagorga, Sezze e Formia, 3 a Sabaudia, 1 a Cori. La Asl rende noto che dopo approfondimenti clinico-diagnostici, 2 casi positivi già notificati presso i Comuni di Gaeta e Latina, sono stati rivalutati come 2 casi falsi positivi e pertanto il numero dei casi totali è stato riaggiornato.

I casi totali dall’inizio della pandemia sono 1245 di cui 655 guariti. 551 gli attuali positivi di cui 471 trattati a domicilio.

E’ utili ricordare che, al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code , seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando questo link.