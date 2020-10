Covid – 19, sono 22 i nuovi contagiati. 90 i ricoverati

Shares

LATINA – Come anticipato in conferenza stampa in prefettura questa mattina sono 22 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Latina, se ne registrano 4 ad Aprilia e Cisterna, 5 a Latina, 3 a Terracina, 2 a Pontinia, 1 rispettivamente a Fondi, Gaeta, Sabaudia e Sermoneta. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è 1391 di cui circa la metà, 655 guariti. Gli attualmente positivi sono 697 di cui 607 trattati a domicilio, gli altri sono ricoverati tra Latina e altre strutture ospedaliere.

La Asl ricorda che da oggi l’accesso al “drive in” all’ex Sani su viale Le Corbusier tornerà ad essere regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima. Non sarà dunque garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei cittadini che potranno presentarsi senza prenotazione: chi deve partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento; chi è stato contattato dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando questo link