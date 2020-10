Dopo la trasferta di Perugia, la Top Volley punta Monza

Shares

CISTERNA – Messa alle spalle la trasferta del turno infrasettimanale contro la capolista Perugia la Top Volley Cisterna punta Monza nel match in programma domenica prossima al palazzetto dello sport di via delle Province. La partita con Monza è in programma domenica alle 18:00 con a possibilità di far accedere 200 spettatori e nelle prossime ore verranno comunicate le modalità per accedere al palazzetto.

Intanto a Perugia la formazione pontina, guidata per la prima volta da Boban Kovac, ha lottato nel primo set rischiando anche di portarla a casa e poi ha ceduto alla distanza ma senza mai uscire dalla partita.

«Non si può vedere l’impronta del nuovo coach dopo una sola partita, Boban Kovac è sceso dall’aereo ed è letteralmente salito sul pullman per Perugia incontrando la squadra a ridosso del match, ora dovrà lavorare in palestra con i giocatori – ha dichiarato Candido Grande, il direttore sportivo – proprio come ha detto il nuovo tecnico non sono di certo queste le partite che dobbiamo vincere ma è evidente a tutti che c’è stato un atteggiamento diverso e, specie nel primo set in cui siamo stati praticamente sempre avanti, i nostri avversari sono stati bravi ad approfittare di alcuni episodi».

Dopo l’allenamento pomeridiano del dopo partita la squadra si allenerà domani con una doppia seduta poi il sabato mattina con una seduta di tattica e a seguire di tecnica, mentre la rifinitura pre-match è in programma domenica mattina