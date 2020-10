Festa di nozze in un ristorante di Pontinia: multati in 82

Shares

PONTINIA – I Carabinieri di Pontinia, Sezze, Borgo Sabotino e Latina hanno fatto irruzione giovedì in un locale di Pontinia dove si stava svolgendo il banchetto per una cerimonia di nozze. La segnalazione è arrivata al 112 da alcune persone che hanno notato troppe persone al ricevimento. Quando i militari sono intervenuti infatti, hanno trovato 82 persone, oltre al gestore, in violazione alle normative anticovid dell’ultimo Dpcm. Tutti i partecipanti sono stati multati.