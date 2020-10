Firmato il nuovo Dpcm, locali chiusi alle 18 e stop a piscine e palestre

Shares

LATINA – Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, dopo i numeri in forte aumento in questi ultimi giorni. Ieri il giorno più nero con 19 mila contagi. Tra i provvedimenti c’è la tanto contestata chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie, che potranno rimanere aperti la domenica, sempre fino alle 18. Il Dpcm sarà in vigore da domani e fino al 24 novembre. Si chiude quello che era stato salvato dall’ultimo Dpcm dunque palestre, piscine, sale gioco e casinò, e si va oltre con la serrata obbligatoria per cinema e teatri. Stop a feste, anche di matrimoni e di comunioni, e alle gite scolastiche. Nel Dpcm è previsto anche lo stop alle attività sportive di base per gli sport di contatto.

Altro capitolo importante è quello degli spostamenti, con una forte raccomandazione a evitare quelli al di fuori del proprio Comune, se non per comprovati motivi di lavoro, studio e salute. Per quanto riguarda la scuola, viene confermata la didattica in presenza per istituti comprensivi e infanzia, ma si incrementa la didattica a distanza “almeno” al 75% per gli istituti superiori.

Arriva, poi, lo stop ai concorsi, sia pubblici che privati, tranne nei casi in cui la valutazione dei candidati avvenga su basi curriculari o in maniera telematica.

Resta l’obbligo di utilizzare le mascherine anche all’aperto, con la raccomandazione di indossarle anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Nel dpcm, inoltre, si raccomanda di non ospitare nelle abitazioni private persone non conviventi, se non per necessità.

Il premier Conte promette, per la settimana che si apre, un decreto per finanziare i settori colpiti, ma nella maggioranza non tutti condividono la stretta sugli esercizi pubblici.