Francesco Zicchieri positivo al Covid dopo la festa a Terracina

Shares

TERRACINA – Anche il parlamentare terracinese della Lega Francesco Zicchieri è risultato positivo al Covid -19 dopo aver partecipato all’evento elettorale del 25 settembre e Terracina e a cui aveva partecipato anche Matteo Salvini. «Cari amici sono a comunicare che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus», scrive Zicchieri sul suo profilo Facebook.