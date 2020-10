Shares

LATINA – Questa mattina il dirigente della Asl di Latina, Giorno Casati era su Rai Uno a UnoMattina in famiglia intervistato da Tiberio Timperi e Monica Setta. “Siamo passati – ha detto Casati – da una fase in cui c’erano grandi cluster che potevano essere controllati, a un’altra in cui ci sono piccoli focolai a prevalenza familiare. Questo perché il sistema è aperto e il contagio avviene in modo inconsapevole”.

