Il Garante Infanzia incontra il Provveditorato: la situazione scuola è da monitorare

LATINA – Si è svolto nei giorni scorsi un incontro presso il Provveditorato agli studi della provincia di Latina, alla presenza dell’assessore del comune di Latina Gianmarco Proietti e Monica Sansoni, responsabile dello sportello d’ascolto del Garante dell’infanzia e adolescenza, sulla situazione che stanno vivendo le scuole a pochi giorni dalla riapertura.

Il Garante ha ritenuto opportuno fare un incontro con le istituzioni e sono emerse varie criticità, “ma anche delle strategia da adottare insieme per affrontare quello che verrà”, ci ha spiegato Monica Sansoni.

Una delle problematiche maggiori è quella del sostegno, ma si è parlato anche della possibilità di una istruzione parentale per i ragazzi che per altre patologie, non possono frequentare in classe. Le richieste già ci sono e sono abbastanza