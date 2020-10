Il nuovo Dpc punta il dito su pub e ristoranti, Ceccarini: “Non tutti riusciranno a risollevarsi”

Shares

LATINA – Il nuovo Dpcm del Governo Conte prevede la chiusura a mezzanotte dei locali e anche di vendere bevande da consumare all’esterno dalle ore 21. “Un provvedimento che non servirà ad arginare i contatti perchè i ragazzi continueranno ad incontrarsi lo stesso, e lo faranno magari a casa con feste private che non sono controllate, come invece accade nei nostri locali”, racconta Massimo Ceccarini, presidente dell’associazione Isola che non c’è di Latina Un provvedimento che non interessa solo i gestori, ma anche tutto quello che gira intorno: “Lavoratori, mercato indotto, non tutti riusciranno a risollevarsi, considerando che arriviamo già dai lunghi mesi di lock down”, spiega Massimo. Inoltre non sono al momento previsti aiuti e sussidi per i locali.

