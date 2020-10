Incidente a Borgo Vodice, non è positivo al Covid il ragazzo alla guida della 600

Shares

SABAUDIA – Non è positivo al Coronavirus il ragazzo che ieri alla guida dell’auto che si è scontrata con un Fiat Doblò che, all’incrocio con la via Segreta e la Migliara 53 non ha dato la precedenza e in cui ha perso la vita il 17enne, Angelo Mattoccia.

La notizia della positività si era diffusa rapidissimamente, tanto che anche la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta in un primo momento era stata messa in quarantena fiduciaria. Quando il giovane è stato ricoverato, fortunatamente non in gravi condizioni, è stato eseguito il tampone nasofaringeo che ha dato esito negativo. A spiegarlo sono gli stessi familiari del ragazzo che è ricoverato al Goretti di Latina e dovrà subire un’operazione nelle prossime ore.