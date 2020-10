Latina Mia, la città vista dagli occhi dello sketcher Giancarlo De Petris

Shares

LATINA – Si intitola Latina Mia, opere su carta, la mostra di Giancarlo De Petris in mostra dal 28 ottobre e fino al 30 novembre 2020 al Bar Poeta Piazza del Popolo, a cura di Fabio D’Achille. Attraverso i disegni di uno sketcher, l’esposizione ci restituisce uno sguardo nuovo su Latina.

L’autore la racconta così: “Se nella vita di tutti i giorni sono un agente di commercio, nel tempo libero sono uno sketcher, uno di quelli che ogni tanto si vedono in giro per le strade seduti a disegnare quello che hanno intorno. I carnet di viaggio nascono proprio così, dalle emozioni e dalle suggestioni nello scoprire i luoghi che si visitano.. Non occorre andare a tanti di km distanza, a volte, come in questo caso, è un emozione anche scoprire quegli angoli della propria città finora ignorati”.