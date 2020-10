Marchi contraffatti, operazione della Guardia di Finanza di Aprilia in tutta Italia

Shares

APRILIA – Tutela del Made in Italy e individuazione di Marchi contraffatti. Nasce così l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola che ha condotto i militari della Guardia di Finanza di Aprilia a perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Il complesso sistema mirava e metteva in atto la commercializzazione di merce contraffatta relative a note case di abbigliamento internazionale particolarmente amate fra i più giovani. Due gli imprenditori impegnati nell’attività illegale: entrambi si occupavano di piazzare su tutto il territorio nazionale i marchi contraffatti. Una fitta di rete di esercizi commerciali deputati alla vendita sistematica dei capi contraffatti,oltre ad alterare il mercato legale, generava grande confusione nei consumatori. 250 uomini, 73 reparti della Guardia di Finanza sono stati impegnati contemporaneamente eseguendo 100 perquisizioni in diversi centri commerciali italiani. I capi ritirati dalla vendita sono stati oltre 3500.