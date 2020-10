Maxi multa per un’azienda olearia di Fondi da parte dei Nas

Shares

FONDI – Un’azienda olearia di Fondi è stata sanzionata dai Carabinieri del Nas per diverse irregolarità, alcuni strutturali nei locali di trasformazione e poi anche carenze igienico sanitarie e qualche ragnatela. Scattato anche il provvedimento dell’obbligo di chiusura. Il titolare ha alcuni mesi di tempo per pagare la maxi sanzione da duemila euro. I controlli, già estesi in altre strutture, continueranno anche nei prossimi giorni.