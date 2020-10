Mezzo chilo di droga in casa, arrestato ad Aprilia 24enne di Velletri

Shares

APRILIA – Nel corso di un’operazione per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Norm di Aprilia hanno arrestato un 24 enne di Velletri, trovato in possesso, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, di 400 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio con rito direttissimo.