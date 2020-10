Nuovo record di positivi: sono 81 in provincia di Latina. Crescono i ricoveri

Shares

LATINA – Nuovo record di contagi in provincia di Latina. Sono 81 quelli riscontrati dalla Asl nella giornata di ieri e resi noti oggi. Il numero più alto lo fa registrare Aprilia dove i nuovi contagi sono 21, seguita da Latina con 15 e 7 a Minturno, Terracina e Cori dove domani sarà anche attivata la postazione mobile di drive in per i tamponi da eseguire sugli alunni delle classi chiuse per i positivi. Gli altri comuni interessati sono Roccagorga (6), Cisterna (5), Formia (4), Gaeta (1), Pontinia (2), Sabaudia (1), Sermoneta (2), Sezze(1) e Sonnino (2). Morto un paziente, residente nel Comune di Terracina. Sono 101 i pazienti ricoverati tra il Goretti e altri nosocomi della regione. 2085 gli attualmente positivi con un indice di prevalenza di 36,24 ogni 10 mila abitanti.