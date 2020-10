Operazione San Gennaro, si costituisce il terzo rapinatore della gioielleria di Pontinia

Shares

LATINA – Si è chiusa questa mattina l’operazione San Gennaro della Polizia di Latina, con l’arresto di un ragazzo di 20, indagato in concorso per Rapina aggravata, Lesioni e Furto. Il giovane era braccato da giorni dalle forze dell’ordine dopo la rapina messa a segnoa a Pontinia in cui il titolare di una gioielleria era stato ferito dai malviventi e si è costituito presso il carcere di Poggioreale a Napoli. Era stato lui, insieme a un complice già arrestato, a entrare lo scorso 28 maggio nell’attività con il volto travisato da mascherine chirurgiche e cappellini con visiera, per rubare diamanti e gioielli per un ammontare di 30 mila euro. I due avevano aggredito con efferata violenza il proprietario dell’esercizio commerciale e sua moglie, accoltellando l’uomo alle spalle e picchiando con ferocia la donna. Il cerchio si è dunque chiuso oggi con il ventenne che si è consegnato in carcere alle forze dell’ordine.