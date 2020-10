Paure e incertezze degli studenti di Latina per la didattica a distanza

Shares

LATINA – La didattica a distanza per le scuole superiori imposta al 75% rischia di creare un divario tra gli stessi ragazzi e incute in loro un senso di paura e spaesamento. Sono già tanti gli interventi che il Garante dell’infanzia e adolescenza sta mettendo in atto e che continueranno anche nei prossimi giorni. Con la responsabile dello sportello di ascolto di Latina, Monica Sansoni, abbiamo ricostruito il momento che i giovani studenti stanno vivendo cercando i capire anche quali sono le loro paure. Lo abbiamo fatto questa mattina in diretta su Radio Immagine.

