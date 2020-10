Pubblicato l’avviso di gestione per il bar del mercato a Latina

Shares

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico attraverso il quale il Comune di Latina intende raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici ai quali affidare in concessione la gestione del bar-punto ristoro dell’area del mercato settimanale R6. Oggetto della concessione è la valorizzazione dell’immobile e della relativa area, compresi i servizi igienici, attraverso la ristrutturazione e la gestione da integrarsi anche con iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale. I dettagli sono illustrati sul sito dell’ente. Nel frattempo il Comune ha avviato le operazioni di pulizia alle quali seguiranno, per la metà di novembre, i lavori di bonifica e messa in sicurezza e la chiusura dei varchi.