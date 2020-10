Rapina alla sala scommesse a Latina, bottino da mille euro

Shares

Rapina nel tardo pomeriggio di ieri in via Don Luigi Sturzo a Latina: preso di mira da due banditi il centro scommesse Eurobet. I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 19.30 quando hanno fatto irruzione all’interno della sala scommesse entrambi con il volto travisato e armati, secondo le prime informazioni a disposizione, di taglierino. Una volta dentro, i due malviventi sono riusciti a farsi consegnare il denaro, poi la fuga con il bottino che si aggira intorno ai mille euro. Scattato l’allarme sul posto è intervenuta la polizia che indaga ora sulla rapina.