Rissa in via Roma a Fondi, due indiani feriti

Shares

Una volante del Commissariato di Fondi è intervenuta ieri dopo una segnalazione per due persone ferite in via Roma. Si trattava di due indiani entrambi di anni 41, braccianti agricoli in regola col permesso di soggiorno, che presentavano evidenti segni di una violenta aggressione. Trasportati al Pronto Soccorso del Fiorini sono stati ricoverati per il trattamento delle fratture riportate agli arti, a seguito dell’aggressione subita con l’uso di bastoni e mazze ferrate e armi da taglio. L’episodio sembra riconducibile a rancori sorti in seno alla comunità indiana, alla quale appartengono sia le vittime che gli aggressori. Proseguono le indagini della Polizia per identificare gli autori.