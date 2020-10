Shares

TERRACINA – Roberta Tintari è il nuovo sindaco di Terracina, lo hanno deciso gli elettori al ballottaggio che si è svolto ieri e oggi. L’hanno preferita a Valentino Giuliani e ora sono tantissimi i complimenti che le arrivano da più parti.

“Abbiamo vinto una sfida incredibile tutti insieme, con il coraggio e la passione che ci contraddistingue. Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto, abbiamo una grande responsabilità nei confronti di Terracina e di tutti i terracinesi. Serve unità e coesione in un momento difficile. Non faremo alcuna festa pubblica perché c’è bisogno di delicatezza e rispetto nei confronti di chi sta affrontando la malattia e la preoccupazione per i giorni che verranno. Un abbraccio sincero a Valentino Giuliani e a tutti i candidati di ogni colore politico che si sono spesi in questa competizione elettorale con generosità e amore per la propria città. Adesso subito al lavoro. Evviva Terracina”, è il commento del primo cittadino.

CALANDRINI – “Complimenti a Roberta Tintari, nuovo sindaco di Terracina, fortemente sostenuto da Fratelli d’Italia, che oggi al ballottaggio ha sconfitto il candidato di Lega e Forza Italia Valentino Giuliani. È una vittoria frutto di un lavoro di squadra, che premia il lungo e intenso lavoro di Fratelli d’Italia che guida la città da 8 anni. Ringrazio il neo sindaco Roberta Tintari per essersi messa in gioco, come ringrazio l’eurodeputato e sindaco uscente Nicola Procaccini per averla voluta fortemente alla guida della città per proseguire la sua esperienza amministrativa. In una sfida tutta interna al centrodestra quello che ha trionfato è il modello di buon governo che Nicola Procaccini e Roberta Tintari hanno portato avanti nel corso di questi anni in cui Terracina ha cambiato faccia, uscendo dal dissesto finanziario e diventando il gioiello della provincia di Latina. È il modello di governo di Fratelli d’Italia, è quello che ci prepariamo a fare negli altri comuni dove a breve saremo chiamati a nuove ed entusiasmanti sfide”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI di Latina.

LOLLOBRIGIDA – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Tintari, eletta oggi sindaco di Terracina. La buona amministrazione, il buon governo e la coerenza di Fratelli d’Italia sono state ancora una volta premiate dai cittadini. Grazie anche a tutti quei candidati e militanti che si sono impegnati in prima persona per raggiungere questo risultato”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

TOTI – “Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione e le nostre più sincere congratulazioni alla candidata Roberta Tintari, eletta sindaco di Terracina, in occasione del secondo turno di elezioni amministrative. Una bellissima vittoria per una amministratrice seria e competente, che “Cambiamo con Toti” ha sempre sostenuto con forza e convinzione. Uno splendido risultato anche per la nostra lista che ha ottenuto una ottima performance elettorale al primo turno delle Comunali, grazie all’inesauribile lavoro di Fabio Fiesole, membro del comitato promotore Cambiamo Lazio, di Marcello Masci, responsabile del comitato promotore Cambiamo Terracina, degli amici, dei volontari e di tutti i candidati di “Cambiamo” (che vede Giovanni Annarelli come il più votato della lista) che ringraziamo per l’impegno e lo spirito di sacrificio. Nonostante siamo nati da pochissimo, il risultato di Terracina dimostra che il nostro radicamento e il nostro consenso crescono giorno dopo giorno su tutto il territorio regionale. Avanti, insieme”. Così, in una nota, il leader nazionale di “Cambiamo con Toti”, Giovanni Toti, e il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di “Cambiamo con Toti”, Adriano Palozzi.