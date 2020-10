Sabaudia, grave incidente sull’Appia

Shares

SABAUDIA – Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’Appia, all’incrocio con la Migliara 54. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una delle due è finita nel canale dopo l’impatto ed è stata estratta dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla Polizia Stradale e i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elimbulanza per trasportate uno dei feriti in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico in direzione Terracina viene deviato sulla Migliara 53 e il traffico in direzione Roma sulla Migliara 55.