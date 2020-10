Top Volley Cisterna in campo questa sera contro il Piacenza

Shares

CISTERNA – Primo turno infrasettimanale della stagione per la Top Volley Cisterna che questa sera sfiderà il Gas Sales Bluenergy Piacenza nel match valido per la terza giornata del campionato di pallavolo maschile di Superlega Credem Banca.

A differenza della partita di domenica scorsa con Padova, la sfida con Piacenza verrà giocata a porte chiuse ma, in questo caso, sarà possibile guardarla gratuitamente in diretta streaming su Elevensports utilizzando il codice SUPERLEGA11 direttamente dal sito.

«Quella con Piacenza è una partita molto importante per noi perché può rappresentare una svolta dopo queste brutte prestazioni, in questo momento non dobbiamo pensare alle sconfitte perché sarebbe controproducente, ma come squadra ci interessa costruire un’identità che ci permetta di esprimere al massimo il nostro potenziale – spiega Oreste Cavuto, schiacciatore della Top Volley Cisterna – Siamo consapevoli che Piacenza è una squadra forte che arriva da una partita intensa contro Perugia e verrà qui a Cisterna sicuramente per cercare il risultato. Noi dovremmo essere bravi fin dal primo punto a per far capire ai nostri avversari che sarà tutt’altro che semplice».

La formazione pontina arriva a questo appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive, due in Del Monte Coppa Italia (con Ravenna e Padova) e altrettante in campionato (con Milano e Padova) mentre l’ultima vittoria risale al 13 settembre scorso proprio con il Piacenza nel match di debutto assoluto della stagione. Nei due precedenti in Superlega tra la Top Volley e la nuova società di Piacenza, ha sempre vinto la squadra pontina.

«Quella disputata contro Perugia è stata una partita altalenante dove abbiamo avuto momenti di gioco buoni e momenti in cui abbiamo fatto fatica, è stato positivo l’atteggiamento e l’entusiasmo che abbiamo messo in campo soprattutto nella seconda fase del match – aggiunge Marco Izzo (Piacenza) – Bisogna ripartire da questo e da quell’energia per andare a Cisterna e ottenere il risultato massimo».