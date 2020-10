Venerdì a Latina al via “ON – Il laboratorio di Officine della città”

Shares

LATINA – “ON – Il laboratorio di Officine di Città” prenderà il via venerdì 30 ottobre con una serie di iniziative online organizzate in collaborazione con il progetto UPPER. Si tratta della fase finale di Officine di Città, il percorso di co-progettazione che ha lo scopo di definire le linee guida per la gestione e lo sviluppo delle 5 future Case del Quartiere (l’ex tipografia di Viale XVIII Dicembre, l’ex scuola materna di Via Milazzo, l’ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, il Centro sociale di Borgo Piave e l’ex Cinema Enal di Latina Scalo).

Per tre giorni (30 e 31 ottobre, 1 novembre) si terranno presentazioni, workshop interattivi e tavoli di lavoro, tutte attività volte a restituire al pubblico il lavoro e l’esperienza di questi mesi, oltre a riflettere sui prossimi passi che riguarderanno il futuro di questi spazi. Allo stesso tempo in Upper sono pronti a partire nuovi strumenti di partecipazione che coinvolgeranno non solo le aree di sperimentazione ma l’intera città.

Upper e Officine di Città sono infatti progettualità che guardano agli spazi urbani come occasioni di sviluppo integrato e sostenibile.

Ad aprire il programma sarà la presentazione sul percorso di Officine di Città e sulle prossime fasi. Interverranno i referenti del Comune di Latina, il team di Officine di Città e alcuni rappresentanti dei gruppi che hanno animato la fase sperimentale degli spazi coinvolti.

Il primo appuntamento è per venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 17.00, sulla piattaforma Zoom (previa registrazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-on-il-laboratorio-di-officine-di-citta-126385503443). L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Latina. Seguiranno la presentazione degli strumenti di partecipazione attivati all’interno di Upper e, nel pomeriggio di sabato, un focus sui nuovi modelli dei centri civici come laboratori urbani.